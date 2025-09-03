De Zerbi ou Rabiot : Le choix hallucinant de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les conséquences de la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot aura bien eu pour conséquence le départ des deux joueurs. Le milieu de terrain français s’est engagé avec l’AC Milan dans les dernières heures du mercato. Et alors que les coulisses du clash avec l’OM sont encore mystérieuses, une nouvelle version a fuité. Et Roberto De Zerbi est pointé du doigt.

Après Jonathan Rowe, qui s'est engagé avec Bologne, Adrien Rabiot a quant à lui signé à l'AC Milan dans les derniers instants du mercato. Les conséquences de la bagarre entre les deux joueurs a donc été leur transfert. Mais d'après le journaliste de Libération, Grégory Schnieder, c'est bien Roberto De Zerbi qui est à l'origine du départ du milieu de terrain de l'équipe de France.

De Zerbi accusé pour Rabiot « Il faut remettre les choses en place, c’est Rulli qui s’engraine avec Rowe. Rabiot l’interpelle, Rowe insulte Rabiot qui lui met une pèche, ils se battent. Tout cela on le sait. De Zerbi dit : “Asseyez-vous”. Ils se sont tous assis sauf un : Adrien Rabiot. De Zerbi a insisté, il n’a pas voulu (…) L’histoire part comme ça. De Zerbi sort du vestiaire en disant : “Avec Rabiot, c’est terminé” », assure-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir.