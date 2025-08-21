De Zerbi menacé à l’OM : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi a pris une décision radicale en plaçant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts suite à leur bagarre vendredi dernier à Rennes, et Pierre Ménès ne comprend pas forcément les choix du coach italien de l'OM. Il estime même que De Zerbi joue beaucoup trop avec le feu et pourrait, à son retour, voir sa place menacée à terme sur le banc de l'OM.

C'est déjà la crise à l'OM ! Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains vendredi dernier dans le vestiaire juste après la défaite à Rennes en championnat (1-0), et la réaction de Roberto De Zerbi a été sans appel : le coach italien a signifié aux deux joueurs qu'il ne comptait plus sur eux et qu'ils devaient quitter l'OM avant la fin du mercato estival.

« À force de virer tout le monde... » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a vivement critiqué cette réaction de Roberto De Zerbi qu'il juge totalement démesurée : « Je suis très étonné que De Zerbi prenne autant de risques, ça veut dire qu’il se sent quand même très fort. Parce qu’à un moment donné, à force de virer tout le monde, il ne va plus rester que lui », constate Ménès.