De Zerbi menacé à l’OM : L’annonce choc !

Roberto De Zerbi a pris une décision radicale en plaçant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts suite à leur bagarre vendredi dernier à Rennes, et Pierre Ménès ne comprend pas forcément les choix du coach italien de l'OM. Il estime même que De Zerbi joue beaucoup trop avec le feu et pourrait, à son retour, voir sa place menacée à terme sur le banc de l'OM.
C'est déjà la crise à l'OM ! Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains vendredi dernier dans le vestiaire juste après la défaite à Rennes en championnat (1-0), et la réaction de Roberto De Zerbi a été sans appel : le coach italien a signifié aux deux joueurs qu'il ne comptait plus sur eux et qu'ils devaient quitter l'OM avant la fin du mercato estival.
« À force de virer tout le monde... »
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a vivement critiqué cette réaction de Roberto De Zerbi qu'il juge totalement démesurée : « Je suis très étonné que De Zerbi prenne autant de risques, ça veut dire qu’il se sent quand même très fort. Parce qu’à un moment donné, à force de virer tout le monde, il ne va plus rester que lui », constate Ménès.
De Zerbi bientôt menacé ?
L'ancien consultant de Canal + va encore plus loin dans son analyse et laisse entendre qu'avec ce type de réaction, la direction de l'OM pourrait finir par en avoir marre de De Zerbi : « Et on va peut-être commencer à se dire du côté de Benatia et de Longoria que peut-être le problème vient de lui… ». L'avertissement est lancé...