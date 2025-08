De Zerbi : L’OM lui offre le cadeau parfait 

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A peine arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi s’était montré clair auprès des dirigeants de l’OM : conserver Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, « Aubam » s’en était allé pour l’Arabie saoudite, au grand regret de l’entraîneur italien. L’heure des retrouvailles a sonné et l’attaquant gabonais a fait une annonce qui devrait l’envoyer au septième ciel.

«Il m’a pas mal chambré, mais à la base, il ne voulait pas que je parte»

Cependant, La Provence a affirmé dans son édition de jeudi que Pierre-Emerick Aubameyang avait promis aux supporters qu’il ferait son salto pour son futur premier but avec l’OM. En attendant, l’expérimenté attaquant de 36 ans qui avait trouvé le chemin des filets à 30 reprises en une saison à Marseille est prêt à enfin offrir à Roberto De Zerbi ce que l’entraîneur souhaitait : l’avoir sous ses ordres. « Oui, bien sûr. On a discuté, et forcément, j’ai parlé avec le coach, parce qu’on a aussi gardé le contact. Il m’a pas mal chambré, mais à la base, il ne voulait pas que je parte. Mais oui, je pense que l’idée, c’est que j’apporte mon expérience et que je joue, tout simplement, mon football ».