OM - «Une occasion en or» : Le transfert qui va régaler De Zerbi !

Très actif sur le marché des transferts cet été, l'OM n'en a pas fini de recruter et de dépenser des sommes folles. Le club de la cité phocéenne convoite Joel Ordóñez, défenseur central de 21 ans à Bruges, un profil qui plaît énormément à la direction et à Roberto De Zerbi. D'après Sacha Tavolieri, journaliste belge, ses qualités pourraient totalement correspondre au style de jeu de l'entraîneur italien.

Surveillé par le PSG ces derniers mois, Joel Ordóñez est également pisté par l' OM qui se montre très ambitieux pour son mercato. Le club s'apprête à valider son transfert record avec Igor Paixao et il pourrait se tourner vers un dossier aussi onéreux. L'Equatorien a connu une nette progression dernièrement et sa cote est montée en flèche. Il pourrait s'adapter dans l'effectif de Roberto De Zerbi malgré les nouvelles recrues en défense.

Un jeune talent va débarquer à l'OM ?

Ces dernières semaines, l'OM a mis l'accent sur le secteur défensif pour son mercato. CJ Egan-Riley et Facundo Medina ont déjà rejoint le club pour aider dans ce domaine mais ce ne serait pas fini. Le club se positionne clairement sur Joel Ordóñez, sous contrat jusqu'en 2028 à Bruges. « Ordonez est très à l’aise sur son pied droit mais son pied gauche n'est pas un problème non plus. C’est un joueur qui est capable d’avoir de très très belles relances. Et qui justement, en dehors du fait que c’est un joueur extrêmement rapide et très puissant, me fait penser à Willian Pacho, qui va pouvoir aider aussi dans ce qu’on appelle le "build-up" » affirme le spécialiste Sacha Tavolieri à propos des qualités du joueur dans une interview pour Le Phocéen.