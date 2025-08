Haaland : L’appel du Real Madrid qui le hante

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a trois ans, Erling Braut Haaland était confronté à une décision qui allait changer sa vie. En fin de course au Borussia Dortmund, l’attaquant qui allait fêter son 22ème anniversaire avec les sirènes du Real Madrid, du FC Barcelone et de bien d’autres gros noms du football européen dans son champ visuel. Il en a même perdu le sommeil.

Erling Braut Haaland flambait au Borussia Dortmund pendant la saison 2021/2022 qui sonnait comme sa dernière danse dans la Rhur. En effet, sa clause libératoire était convoitée par de nombreux cadors européens à l’instar du Real Madrid qui avait pris contact avec son entourage et ses représentants, à savoir le clan Raiola.

Des insomnies à cause du Real Madrid ? Finalement, Erling Braut Haaland marchait sur les traces de son père Alf-Inge (défenseur des Skyblues entre 2000 et 2003) et choisissait Manchester City. Une décision qui lui a valu de nombreuses insomnies comme la star norvégienne de 25 l’a avoué en interview avec le Time Magazine au vu des intérêts du Real Madrid et de certains clubs du Vieux Continent.