Daniel Riolo, le transfert à l'OM qu'il n'a pas vu venir !

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang quittait l'OM pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Alors qu'on l'imaginait finir sa carrière au sein du club d'Al-Qadsiah, le Gabonais a fait son grand retour en Europe, revenant à l'OM. Un transfert pour le moins inattendu, y compris pour Daniel Riolo, qui ne s'attendait pas à cela pour Aubameyang.
Alors que les départs vers l'Arabie Saoudite sont de plus en plus nombreux, la question est de savoir si ces joueurs pourront revenir plus tard en Europe. Pierre-Emerick Aubameyang a montré que c'était possible. En effet, après avoir passé un an sous le maillot d'Al-Qadsiah, le Gabonais est retourné à l'OM. De quoi créer la surprise, même Daniel Riolo ne s'attendait pas à revoir Aubameyang.
« Là où on se braque un peu en pestant contre un prétendu sabotage de carrière... »
Pour Le Figaro, Daniel Riolo a évoqué ces joueurs qui partent en Arabie Saoudite avant un possible retour dans un championnat européen. « Là où on se braque un peu en pestant contre un prétendu sabotage de carrière, eux répondent qu’ils peuvent très bien y aller deux ou trois ans, histoire de mettre tous leurs proches à l’abri avec un énorme contrat, pour revenir. On aura beau estimer qu’ils baratinent, en fait on n’en sait rien par définition car on n’a pas de recul », a-t-il d'abord lâché.
« Pas une seconde on n’aurait imaginé une telle marche arrière »
Evoquant ensuite le cas de Pierre-Emerick Aubameyang et son retour inattendu à l'OM, Daniel Riolo a expliqué : « Prenez le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille, après une saison en Arabie saoudite ; pas une seconde on n’aurait imaginé une telle marche arrière, d’autant plus qu’il a 36 ans, l’âge classique pour se planquer. N’Golo Kanté, malgré son exil saoudien, est revenu en équipe de France. D’autres, ailleurs en Europe, ont été sélectionnés en équipe nationale en dépit de leur départ vers des cieux exotiques ».