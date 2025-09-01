Daniel Riolo, le transfert à l'OM qu'il n'a pas vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang quittait l'OM pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Alors qu'on l'imaginait finir sa carrière au sein du club d'Al-Qadsiah, le Gabonais a fait son grand retour en Europe, revenant à l'OM. Un transfert pour le moins inattendu, y compris pour Daniel Riolo, qui ne s'attendait pas à cela pour Aubameyang.

Alors que les départs vers l'Arabie Saoudite sont de plus en plus nombreux, la question est de savoir si ces joueurs pourront revenir plus tard en Europe. Pierre-Emerick Aubameyang a montré que c'était possible. En effet, après avoir passé un an sous le maillot d'Al-Qadsiah, le Gabonais est retourné à l'OM. De quoi créer la surprise, même Daniel Riolo ne s'attendait pas à revoir Aubameyang.

« Là où on se braque un peu en pestant contre un prétendu sabotage de carrière... » Pour Le Figaro, Daniel Riolo a évoqué ces joueurs qui partent en Arabie Saoudite avant un possible retour dans un championnat européen. « Là où on se braque un peu en pestant contre un prétendu sabotage de carrière, eux répondent qu’ils peuvent très bien y aller deux ou trois ans, histoire de mettre tous leurs proches à l’abri avec un énorme contrat, pour revenir. On aura beau estimer qu’ils baratinent, en fait on n’en sait rien par définition car on n’a pas de recul », a-t-il d'abord lâché.