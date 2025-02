Cristiano Ronaldo : L’incroyable projet avorté avec Lionel Messi !

Thomas Bourseau

A l'été 2004, le FC Barcelone aurait pu combiner les talents de deux grandes étoiles montantes du football de l'époque : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est en effet le secret de polichinelle confié par le quintuple Ballon d'or. Toutefois, Manchester United a fait tomber à l'eau ce projet dingue en le recrutant un an avant le Barça.

En 2003 après un match amical de pré-saison contre le Sporting Lisbonne, Sir Alex Ferguson et les joueurs de l'époque de Manchester United avaient été impressionnés par un jeune joueur de 18 ans : Cristiano Ronaldo. Auteur d'une seule saison chez les professionnels du Sporting, Ronaldo quittait la capitale portugaise pour faire vibrer Old Trafford.

«J'aurais pu jouer pour Barcelone»

Toutefois, les Red Devils ont fait capoter un projet qui peut paraître dingue aujourd'hui avec le recul et les exploits effectués par les deux joueurs depuis. « J'aurais pu jouer pour Barcelone. J'ai rencontré quelqu'un du club et ils voulaient me signer, mais ça ne s'est pas fait. Ils voulaient me signer et me faire venir l'année suivante, mais c’est Manchester qui m'a signé à l’époque ». a confié Ronaldo à El Chiringuito. Ainsi, le FC Barcelone manquait l'occasion d'associer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«J’aimais jouer et marquer des buts là-bas»

Au cours de cette interview, Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait prier pour glisser un petit tacle au FC Barcelone de par son histoire de 9 ans avec le Real Madrid. « J’aimais jouer et marquer des buts là-bas. C'était un stade où j'arrivais, on me sifflait, il y avait une aura différente. Je me moquais des insultes, je pensais juste à marquer pour faire taire ces gens. J'aimais plus marquer des buts au Camp Nou qu'au Bernabéu ».