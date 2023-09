Crise à l’OM, c’est le feu en interne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le fossé se creuse entre les supporters de l'OM et Pablo Longoria. Le dirigeant du club marseillais aurait pris ses distances avec les fans et la rencontre organisée à la Commanderie ce lundi n'aurait pas arrangé la situation, bien au contraire. Le responsable espagnol est sous le feu des critiques et sa démission aurait été réclamée par les supporters phocéens.

Le recrutement réalisé par Pablo Longoria avait laissé entrevoir de jolies promesses. Mais force est de constater que l'OM enchaîne les déceptions en ce début de saison. Eliminé au troisième tour de qualifications de Ligue des champions, le club marseillais produit en jeu ennuyant et monotone en championnat.

Rencontre animée à la Commanderie

Au cours d'une réunion organisée à la Commanderie ce lundi, les supporters de l'OM ont pu exprimer leur colère devant Pablo Longoria. Les leaders d'associations ont adressé de nombreux reproches au dirigeant espagnol, poussé à remettre sa démission. Il faut dire que des tensions existent entre les deux parties, et ce depuis plusieurs mois.

Entre Longoria et les joueurs, les fans ont tranché