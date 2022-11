Foot - Mercato

Coupe du monde 2022 : Ces transferts qui vont se décider au Qatar

Publié le 12 novembre 2022 à 13h00

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde est une merveilleuse vitrine pour briller aux yeux de la terre entière et ainsi taper dans l'œil des clubs pour se faire recruter. En 2014 notamment, c'est grâce au Mondial que Keylor Navas avait pu rejoindre le Real Madrid. Cette année, d'énormes dossiers dépendront de la Coupe du monde au Qatar.

Au delà de l'importance qu'elle représente sur le plan international, la Coupe du monde impacte également le futur des joueurs en club. Et une carrière, ça se construit essentiellement en club puisque c'est l'endroit où les joueurs passent le plus de temps. Et comme à chaque Mondial, des gros transferts vont se décider.

Lionel Messi

Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos souhaite prolonger le septuple Ballon d'Or, Léo Messi. Mais si le conseiller sportif du PSG a bon espoir, la décision de l'Argentin sera prise après le Mondial. Le résultat final de ce dernier pourrait grandement l'impacter. « Ma prolongation ? Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement. Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de la carrière. J'ai déjà la chance de pouvoir être dans cette Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier, mentalement, physiquement » avait-il confié à Direct TV . Pour rappel, Messi sera en fin de contrat à l'issue de la saison mais il pourrait décider de lever une clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2024.

Cristiano Ronaldo

Toujours désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait profiter du Mondial pour parvenir à ses fins. Durant le mercato estival, aucun club ne s'était réellement manifester pour le Portugais, par peur qu'il ne soit plus au niveau. Or, si CR7 réussit son Mondial, il ne devrait pas manquer de courtisans. Le Napoli, le Sporting CP, Chelsea et le PSG sont les destinations les plus probables pour lui.

Rafael Leao

A la grande différence de son coéquipier en sélection, Rafael Leao ne manque pas de prétendants. Élu meilleur joueur de Serie A la saison passée, le Portugais affole les cadors européens. Le PSG, Chelsea et Manchester City seraient intéressés par son profil. De plus, sa prolongation avec l'AC Milan traine et semble bien mal engagée. Ainsi, le club lombard pourrait décider de le vendre afin de récupérer des indemnités. Au Qatar, il devra définitivement convaincre ses courtisans mais aussi le Milan de s'aligner sur le salaire qu'il demande.

Benjamin Pavard

Titulaire indiscutable avec les Bleus , Benjamin Pavard aura l'occasion de briller au Mondial. En 2018, le monde entier le découvrait et s'enflammait après sa merveilleuse demi-volée. Sous contrat avec le Bayern Munich, il ne ferme pas la porte à un départ du club bavarois. « Cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment » confiait-il. Le Mondial, l'occasion rêvée pour lui de faire saliver les grands clubs ?

Pau Torres

Courtisé par le PSG, Pau Torres sera présent avec la Roja au Mondial. Très bon à l'Euro, le jeune défenseur de Villareal serait une alternative sérieuse à Milan Skriniar. Aston Villa serait également sur le coup. Sa clause libératoire est fixée à 50M€ et pour convaincre les clubs de débourser une telle somme, il devra réaliser un bon Mondial.

Jude Bellingham