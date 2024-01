Coup dur à l’ASSE, un nouveau transfert se prépare ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les arrivées d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, l'ASSE n'en a pas fini avec son mercato. Et pour cause, la grave blessure de Stéphane Diarra bouleverse les plans des Verts qui cherchent toujours un attaquant. Loïc Perrin a confirmé la tendance, rappelant toutefois qu'il ne recruterait pas un joueur s'il n'améliore pas l'effectif.

Cet hiver, le secteur offensif de l'ASSE a bien évolué. Et pour cause, Gaëtan Charbonnier a quitté le club tandis qu'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku ont tous les deux débarqués sous la forme d'un prêt en provenance d'Augsbourg. Cependant, les Verts n'en ont pas encore terminé avec leur recrutement. En effet, alors que Mbuku était ciblé dans un premier temps comme un vrai renfort, il remplace finalement numériquement Stéphane Diarra, gravement blessé. Par conséquent, Loïc Perrin reconnaît qu'il cherche toujours un attaquant.

Perrin cherche encore un attaquant

« Oui c’est une possibilité, on en parlait encore hier avec le coach. Après comme on le dit depuis le début, on reste à l'affût des opportunités, on ne va pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un parce qu'on a quand même un effectif conséquent, si on prend quelqu'un c’est vraiment pour renforcer l’équipe. Ce ne sera pas un échec si on ne trouve pas ce joueur dont on a besoin », confie le coordinateur sportif de l'ASSE dans des propos rapportés par EVECT . Des propos qui font échos à ceux d'Olivier Dall'Oglio, qui confirmait qu'il attendait un attaquant supplémentaire.

«Oui il peut se passer des choses d'ici la fin du mercato»