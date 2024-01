Mercato - PSG : Il annonce une bonne nouvelle pour l’après-Mbappé !

Benjamin Labrousse

A quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé affole le mercato. L’attaquant parisien semble concentré sur les prochaines échéances avec le club français, mais se rapproche d’un départ vers le Real Madrid en fin de saison. De son côté, Javier Pastore estime que le PSG peut remporter la Ligue des Champions sans Mbappé.

La saison bat son plein, mais l’avenir de Kylian Mbappé interroge toujours autant. L’attaquant de 25 ans arrive en fin de contrat en juin prochain, et détient la possibilité de s’engager où bon lui semble depuis le 1er janvier dernier. Selon nos informations exclusives, dévoilées le 8 janvier dernier, la vedette du PSG n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir.

Le PSG prépare déjà le départ de Mbappé ?

Mais s’il venait à rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine, comment le PSG s’organiserait afin de pallier le départ de Kylian Mbappé ? Une problématique que le club parisien tente d’anticiper, avec la mise en place d’un effectif fourni, ainsi que d’un plan de jeu axé sur le collectif, le tout sous la houlette de Luis Enrique. Ancienne gloire du PSG, Javier Pastore estime quant à lui que Paris peut remporter la Ligue des Champions même sans le génie de Kylian Mbappé.

« On espère qu’ils la gagnent cette année-là »