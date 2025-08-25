Coup de tonnerre, un duo de choc relance le mercato du PSG !

C'est le dossier brûlant de l'été du côté du PSG, et c'est loin d'être terminé. En effet, l'avenir de Randal Kolo Muani, qui souhaite toujours rejoindre la Juventus, barré bloqué. Interrogé à ce sujet, Igor Tudor a semblé désabusé par la situation sur le mercato. Et surtout, l'entraîneur de la Vieille Dame se réjouit de la performance de Jonathan David et Dusan Vlahovic, tous deux buteurs contre Parme (2-0).
Dimanche soir, la Juventus faisait sa rentrée en Serie A... sans Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG attend toujours que les deux clubs se mettent d'accord au sujet d'un nouveau prêt, ce qui ne semble toujours pas être le cas. Sans l'attaquant français, la Vieille Dame a toutefois réussi à s'imposer lors de la première journée de championnat contre Parme (2-0). Grâce à deux buts de ses attaquants Jonathan David et Dusan Vlahovic, ce dernier étant pourtant annoncé sur le départ.
Tudor se réjouit pour son duo Vlahovic-David...
Présent en conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor s'est d'ailleurs prononcé sur la situation de ses deux attaquants. « Je ne sais pas non plus ce que fera Vlahovic. Je suis content qu'ils aient tous les deux marqué deux beaux buts, David se déplace toujours bien dans la surface, Dusan a marqué avec puissance et qualité. Je suis content de les avoir, nous verrons ce qui se passera. Il ne reste plus beaucoup de temps », a confié l'entraîneur de la Juventus, avant d'évoquer plus globalement ses attentes sur le mercato.
... mais s'impatiente sur le mercato
« Tout ou rien, je ne sais pas ce qui peut arriver. Je donne mon avis, nous communiquons, puis c'est à la direction d'avoir le dernier mot. Le marché est ouvert, nous sommes tous d'accord, mais personne dans le monde du football ne le souhaite et il serait juste de faire quelque chose, mais il faut aller de l'avant. On accepte et on essaie de rester concentré, il faut travailler davantage sur le mental des joueurs dans ces conditions, mais finalement, le football important a commencé, ce sont de belles émotions », ajoute Igor Tudor.