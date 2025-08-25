Coup de tonnerre, un duo de choc relance le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dossier brûlant de l'été du côté du PSG, et c'est loin d'être terminé. En effet, l'avenir de Randal Kolo Muani, qui souhaite toujours rejoindre la Juventus, barré bloqué. Interrogé à ce sujet, Igor Tudor a semblé désabusé par la situation sur le mercato. Et surtout, l'entraîneur de la Vieille Dame se réjouit de la performance de Jonathan David et Dusan Vlahovic, tous deux buteurs contre Parme (2-0).

Dimanche soir, la Juventus faisait sa rentrée en Serie A... sans Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG attend toujours que les deux clubs se mettent d'accord au sujet d'un nouveau prêt, ce qui ne semble toujours pas être le cas. Sans l'attaquant français, la Vieille Dame a toutefois réussi à s'imposer lors de la première journée de championnat contre Parme (2-0). Grâce à deux buts de ses attaquants Jonathan David et Dusan Vlahovic, ce dernier étant pourtant annoncé sur le départ.

Tudor se réjouit pour son duo Vlahovic-David... Présent en conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor s'est d'ailleurs prononcé sur la situation de ses deux attaquants. « Je ne sais pas non plus ce que fera Vlahovic. Je suis content qu'ils aient tous les deux marqué deux beaux buts, David se déplace toujours bien dans la surface, Dusan a marqué avec puissance et qualité. Je suis content de les avoir, nous verrons ce qui se passera. Il ne reste plus beaucoup de temps », a confié l'entraîneur de la Juventus, avant d'évoquer plus globalement ses attentes sur le mercato.