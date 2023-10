Coup de tonnerre, un coup à la Beckham et Henry pour Messi ?

Thomas Bourseau

Pour diverses raisons, ils sont beaucoup à s'en aller vivre le rêve américain en Major League Soccer. Récemment, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic ou encore Wayne Rooney sont partis briller outre-Atlantique. Néanmoins, peu sont ceux qui sont revenus en Europe le temps d’un prêt convenu avec leur franchise de MLS. Lionel Messi pourrait intégrer ce cercle très fermé. Explications.

Lionel Messi n’a pas quitté le PSG en très bons termes. En attestent sa suspension d’une semaine en mai dernier en raison d’un voyage non autorisé en Arabie saoudite ou encore ses propos à diverses reprises depuis son départ du club sur son mal-être au Paris Saint-Germain. En juin dernier, le champion du monde annonçait à Mundo Deportivo son intention de se rendre à l’Inter Miami afin de vivre son rêve américain évoqué en interview en septembre 2020. Néanmoins, en raison de la 14ème place de la franchise floridienne au classement, les Play-Offs de Major League Soccer pourraient être hors de portée. De quoi permettre à SPORT de lancer la folle rumeur d’un retour temporaire en Europe cet hiver pour Lionel Messi, pendant la période des Play-Offs. Le FC Barcelone serait une possibilité, et ce n’est pas un cas isolé.

Avant Lionel Messi, David Beckham est revenu en Europe en prêt au Milan AC

David Beckham a joué un rôle de pionnier. Certes, la première superstar de la MLS fut le regretté Pelé au New York Cosmos, mais le Brésilien venait de Santos et non du Vieux Continent. En 2007 après quatre saisons passées au Real Madrid, Beckham prenait le large vers Los Angeles et s’engageait en faveur du Galaxy. Néanmoins, en raison de l’absence du Los Angeles Galaxy en Play-Offs à l’hiver 2009, David Beckham a fait le choix de venir en prêt au Milan AC le temps de deux petits mois initialement afin de ne pas perdre le rythme. Finalement, de par ses bonnes performances, le prêt de Beckham sera alors rallongé jusqu’à la fin de la saison du club rossonero. En janvier 2010, rebelote, puisque David Beckham rejoint une nouvelle fois en prêt le Milan AC avant de faire deux dernières saisons à Los Angeles.

Thierry Henry, de New York à la maison : Arsenal

Entre Thierry Henry et Arsenal, ce fut une longue histoire d’amour. De 1999 à 2007, celui qui a été surnommé « King Henry » et adulé par les supporters des Gunners , n’a cessé de marqué et est même devenu le meilleur buteur de l’histoire du club londonien avec 226 buts. Henry a par la suite rejoint le FC Barcelone l’espace de trois saisons où il a remporté la Ligue des champions et le Mondial des clubs, les deux trophées qui lui faisaient alors défaut… avant d’aller de l’autre côté de l’Atlantique aux New York Red Bulls pendant quatre ans et y raccrocher les crampons. Néanmoins, pour les mêmes raisons sportives expliquées ci-dessus avec David Beckham au niveau de l’absence de sa franchise aux Play-Offs de 2012, Thierry Henry a brièvement quitté New York pour… Arsenal de janvier à mars 2012. L’occasion pour lui d’inscrire deux buts supplémentaires avec les Gunners et de mettre un point final à son histoire, lui qui a une statue à son effigie devant l’Emirates Stadium.

Landon Donovan et Clint Dempsey : les Américains débarquent en Europe

Il n’y a pas que les joueurs européens à s’être montrés intéressés par un prêt dans un club européen. Grand nom du football américain, lui qui est passé à Fulham et Tottenham après deux saisons à son début de carrière à New England Revolution, Clint Dempsey est retourné en Major League Soccer chez les Seattle Sounders de 2013 à 2018. Au cours de cette période, Dempsey a été prêté à Fulham en 2014 où il a disputé sept matchs avant de revenir dans ville américaine de Seattle.



Landon Donovan, bien qu’il soit américain, a terminé sa formation en Europe au Bayer Leverkusen. Au sein du club allemand, Donovan a effectué ses débuts en Europe, mais a été prêté rapidement aux San José Earthquakes. En 2005, il quitte définitivement le Bayer Leverkusen pour les Los Angeles Galaxy. Et c’est avec la franchise californienne que Donovan a fait le plus d’allers-retours en prêt. Le premier au Bayern Munich en 2009, puis à Everton à deux reprises en 2010 et 2012.

Robbie Keane, du Galaxy à Villa

Véritable légende du football irlandais, Robbie Keane n’a ironiquement jamais joué pour un club de son pays, mais a bien voyagé et notamment en Angleterre à Wolverhampton, Leeds, Tottenham, Liverpool ou encore West Ham. De 2011 à 2016, Robbie Keane décide lui aussi de vivre le rêve américain en signant en faveur du Los Angeles Galaxy. Néanmoins, le temps de sept petits matchs en 2012, Keane a lui aussi été prêté en Europe par la franchise de Major League Soccer, à Aston Villa plus précisément.