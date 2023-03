Coup de tonnerre sur le mercato, Cristiano Ronaldo lâche ses vérités

La rédaction

Le 30 décembre 2022 mettait fin à toutes les spéculations autour de la star interplanétaire : Cristiano Ronaldo quittait l'Europe pour jouer dans le club d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Une arrivée consécutive à un départ fracassant de Manchester United, qui avait résilié son contrat à la suite de l'interview donnée à Piers Morgan, un journaliste anglais. La nouvelle vie de CR7 se passe plutôt bien et le quintuple Ballon d'Or est revenu sur cet épisode mancunien en conférence de presse.

Les interventions publiques de Cristiano Ronaldo sont rares donc quand il parle, le monde a les oreilles attentives. Présent en conférence de presse ce mercredi avec la sélection portugaise, la superstar a répondu aux nombreuses questions des journalistes présents et est notamment revenu sur l'un des épisodes les plus durs de sa carrière de footballeur : sa fin mouvementée avec Manchester United.

« Tout ce qui se passe dans la vie a une raison »

Cristiano Ronaldo a appréhendé cet épisode mancunien avec philosophie : « Je pense que tout ce qui se passe dans le vie a une raison. Je suis content d’être passé par ces différentes choses afin de pouvoir voir qui est réellement à mes côtés, ce qui est bon pour Cristiano. Dans un moment difficile, tu peux voir qui est là et qui est de l’autre côté. C’est vrai que je n’ai aucun problème à dire que j’ai eu des moments difficiles dans ma carrière, au niveau personnel tout d’abord, et au niveau professionnel ensuite. Des remords ? Je pense qu’il n’y a pas de temps dans la vie pour des remords. La vie continue. Nous apprenons. Ça fait partie de notre évolution comme être humain. »

« Je suis un homme meilleur »