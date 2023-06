Coup de tonnerre du PSG, une star veut claquer la porte

Jean de Teyssière

Après Lionel Messi et Sergio Ramos, pourrait-on voir un autre grand nom quitter le PSG cet été ? S'il n'a pas la même aura que les deux précités, Marco Verratti, arrivé en 2012 au PSG fait partie des légendes du club. Mais ce mercato 2023 pourrait signer la fin de l'aventure de 416 matchs entre le PSG et l'Italien, qui s'interroge sur son avenir.

La révolution est en marche au PSG. Le club de la capitale pourrait voir 4 de ses cadre de cette année quitter le club. Pour Lionel Messi et Sergio Ramos, c'est déjà officiel et cela pourrait l'être concernant Kylian Mbappé et Marco Verratti. Le premier ne souhaite pas prolonger, ce qui irrite le PSG qui veut le vendre tandis que le dernier ne se voit pas tant que ça au sein du club dans un futur proche.

Verratti proposé à Manchester City

Un départ de Marco Verratti semble de plus en plus probable puisque récemment, L'Équipe et Foot Mercato annonçaient que l'Italien avait été placé dans les négociations entre le PSG et Manchester City pour faire venir Bernardo Silva. Le PSG aimerait l'échanger avec le Portugais...

Coup de théâtre, le PSG dénonce un mensonge de Mbappé https://t.co/ifMPFhrXIH pic.twitter.com/xosNDyonOF — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Verratti sur le départ ?