Coup de tonnerre annoncé au PSG, la révélation de la presse italienne

Axel Cornic

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais on connait déjà le premier renfort du Paris Saint-Germain. Après l’avoir raté à deux reprises, Luis Campos aurait en effet trouvé un accord avec Milan Skriniar, qui ne prolongera pas son contrat avec l’Inter. Pourtant, ces derniers jours des rumeurs assez étranges ont fleuri au sujet de l’avenir du Slovaque...

Que se passe-t-il avec Milan Skriniar ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A, le défenseur de 28 ans traverse une période asses délicate, que ce soit avec son club de l’Inter ou avec sa sélection. Pour ne rien arranger, il traine depuis février une blessure au dos, qui commencerait à interroger le PSG.

Un club a dit non au Qatar, le PSG revient à la charge https://t.co/JWIYtBLjfP pic.twitter.com/aTxKulQl4D — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Skriniar, une blessure qui inquiète

Plusieurs sources en France comme à l’étranger, ont en effet parlé d’une préoccupation du côté du PSG concernant l’état physique de Milan Skriniar. L’Equipe annonce même que le Slovaque ne devrait plus rejouer de la saison, lui qui n’a plus joué le moindre match avec l’Inter depuis le 13 février dernier. Et le nul concédé face à la Sampdoria (0-0).

Pas de quoi chambouler le mercato