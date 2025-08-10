Coup de tonnerre à l’OM : Le mercato est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé ces derniers jours comme étant la nouvelle priorité de l'OM en cette période de mercato estival, Edon Zhegrova semblait bien parti pour débarquer au Vélodrome. Mais Olivier Létang, le président du LOSC, a complètement relancé ce feuilleton avec une annonce troublante lâchée vendredi en conférence de presse, et qui pourrait contraindre l'OM à revoir ses plans en attaque.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le LOSC, Edon Zhegrova (26 ans) a d'ores et déjà acté le fait qu'il ne prolongerait pas avec les Dogues, et deux options se présent donc pour l'attaquant kosovar cet été : un transfert pour rapporter un minimum de liquidités, ou bien un départ libre du LOSC dans un an. L'OM a fait irruption dans ce dossier ces derniers jours avec un vif intérêt pour Zhegrova, qui serait la nouvelle priorité offensive de Medhi Benatia. Mais il y a un hic...

Létang relance le feuilleton Zhegrova à l'OM Interrogé en conférence de presse vendredi, le président lillois Olivier Létang a finalement indiqué noir sur blanc qu'il se verrait bien conserver Edon Zhegrova cette saison, au risque de le voir partir libre dans un an : « Edon est là. Je l'ai vu ce matin d'ailleurs, on se voit quasiment tous les jours, Il est possible qu'il soit avec nous (cette saison). Il va bien, il s'entraîne bien, il est bien revenu. Il est possible qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe professionnelle à partir de lundi et qu'on puisse compter sur lui sur cette saison. On a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir. Et nous, on se dit que plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, on a quelqu'un qui est là, à la maison, qui va bien », a indiqué le dirigeant nordiste, qui semble donc fermer la porte à une vente de Zhegrova à l'OM cet été.