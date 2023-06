Coup de théâtre, le clan Verratti relance son mercato

Thomas Bourseau

Bien que Marco Verratti semble avoir pris la décision de rester au PSG avec l’arrivée imminente e Luis Enrique, sa représentante Rafaela Pimenta a relancé l’intégralité du marché de Verratti cet été.

Marco Verratti estimerait qu’il n’y a plus la même rigueur au PSG qu’auparavant. Au point où il se poserait des questions sur son avenir comme L’Equipe le confiait ces dernières semaines. Néanmoins, la donne aurait changé grâce à la nomination imminente de Luis Enrique au poste d’entraîneur du PSG.

Verratti veut rester au PSG, son agent botte en touche

D’après L’Equipe , Marco Verratti serait à présent prêt à poursuivre son aventure entamée à l’été 2012 au PSG. Cependant, sa représentante Rafaela Pimenta a refusé de sceller l’avenir de son client au Paris Saint-Germain en interview pour Sky Sport . « Ne faisons pas de gâchis, le marché vient de commencer. Et je ne veux pas mettre le bazar si je parle. Il y a un chemin à suivre. Il est encore tôt, nous avons besoin de 2 à 3 semaines supplémentaires pour voir comment cela se passe. Verratti porte le maillot de l'équipe nationale avec fierté. Et c'est déjà suffisant ».

Mbappé : Premiers accrocs entre le PSG et Luis Enrique ? https://t.co/DGcUQMJYW3 pic.twitter.com/6Pql0iVY8m — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Pimenta apprécie la montée du football saoudien