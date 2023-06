Catastrophe imminente au PSG, il lâche un ultimatum

Thomas Bourseau

De retour de son prêt à la Roma, Georginio Wijnaldum ne serait prêt à quitter le PSG qu’à une seule condition : que ce soit pour rejoindre un gros club. Sinon, selon Foot Mercato, il pourrait décider d’honorer son contrat à Paris.

Georginio Wijnaldum va retrouver le PSG cet été après un prêt d’une saison à la Roma. Néanmoins, et alors que Luis Campos mettrait en place un nouveau loft pour se séparer des indésirables, il ne faudrait pas compter sur le fait de voir Wijnaldum au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

«Un retour aux Pays-Bas n’est pas ma première option maintenant»

D’après Foot Mercato , ni le PSG, ni le clan Wijnaldum n’aurait l’intention de poursuivre leur collaboration commune la saison prochaine. Cependant, l’international néerlandais s’est récemment montré clair pour la suite de sa carrière alors qu’il est annoncé du côté de Feyenoord notamment. « J’ai lu toutes sortes de choses sur le PSV et Feyenoord ces derniers jours. Je garderai toutes les options ouvertes cet été. Mais un retour aux Pays-Bas n’est pas ma première option maintenant ».

Wijnaldum prêt à rester au PSG, si...