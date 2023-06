Incroyable, le PSG a trouvé son Guardiola

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG. Néanmoins, il avait déjà validé dès l’automne dernier la piste Luis Enrique. Pour le septuple Ballon d’or, Enrique ressemble à Pep Guardiola, rêve de longue date du Paris Saint-Germain.

Après l’échec du dossier Julian Nagelsmann, le comité de direction du PSG s’est efforcé de reprendre en main l’opération Luis Enrique, ouverte au tout début du mois de juin afin de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. L’ancien coach du FC Barcelone a laissé d’excellents souvenirs partout où il est passé et particulièrement au Barça où il est parvenu à conquérir un certain Lionel Messi.

Messi : «Luis Enrique ressemble beaucoup à Guardiola»

C’est en effet le constat à tirer des propos de Lionel Messi datant de l’automne 2022 pour Movistar+ . Bien que Messi ne soit plus un joueur du PSG, ayant quitté le club pour l’Inter Miami cet été, le septuple Ballon d’or a souligné les qualités innombrables d’Enrique. « Luis Enrique était très important pour moi. J'étais très heureux avec lui. L'équipe nationale espagnole est ce que Luis Enrique veut. Tout le monde reconnaît son grand travail ».



Au point où Enrique a des similitudes avec Pep Guardiola, rêve de longue date du PSG et meilleur entraîneur du monde selon Lionel Messi. « Luis Enrique ressemble beaucoup à Guardiola. Guardiola a quelque chose de spécial, mais Luis Enrique est similaire dans sa façon de préparer et de lire le jeu. Il cherche les failles pour faire mal à l'adversaire. Il avait la même philosophie ».

«Vous pouvez vous attendre à un PSG qui jouera offensif»