Coup de théâtre, il relance le feuilleton Messi

Entre le PSG et Lionel Messi, le divorce semble être prononcé. L’occasion pour le FC Barcelone de jubiler au vu des multiples appels du pied effectués ces dernières semaines. Néanmoins, le vice-président économique du Barça a calmé tout le monde.

Le contrat de Lionel Messi arrive à expiration le 30 juin prochain au PSG. Et en l’état, il ne devrait pas être prolongé. En effet, selon Le Parisien , les exigences salariales de Jorge Messi seraient jugées trop importantes par le PSG qui refuserait de rehausser le salaire de l’Argentin sous prétexte qu’il est devenu champion du monde cette saison. Résultat ? Un retour au FC Barcelone prend encore plus d’ampleur.

Tout le monde est sur le pont au Barça pour Messi

Et cela est même devenu un secret de polichinelle au vu des multiples prises de parole en public des joueurs, de l’entraîneur, du vice-président et même du président du FC Barcelone. Ancien coéquipier de Lionel Messi et actuel coach du Barça , Xavi Hernandez a dernièrement dévoilé que les portes du club culé restaient ouvertes à Messi.

«Aucun joueur n'est envisagé»