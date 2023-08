Coup de théâtre à l’OM, il bloque son transfert

Pierrick Levallet

D'ici quelques jours, l'OM pourrait bien bouclé un nouveau départ. Le club phocéen souhaite se séparer de Ruslan Malinovskyi cet été. Ce dernier aurait d'ailleurs la cote en Italie. Le Genoa aurait notamment trouvé un terrain d'entente avec la formation marseillaise pour son transfert. Mais le joueur de 30 ans aurait d'autres plans pour son avenir.

Seulement six mois après son arrivée, il pourrait déjà faire ses valises et quitter l’OM. Arrivé sur la Canebière en janvier dernier, Ruslan Malinovskyi ne serait plus vraiment désiré dans la cité phocéenne. L’OM ne serait pas contre s’en séparer lors de ce mercato estival. Plusieurs clubs de Serie A serait sur le coup.

Transfert imminent à l'OM, ce sera 11M€ https://t.co/TWtNc4btfz pic.twitter.com/upXLFTCRyn — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Accord trouvé entre le Genoa et l'OM

Et ces dernières heures, le Genoa aurait accéléré pour s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi. Un accord aurait même été trouvé avec l’OM pour son transfert. Cependant, un problème serait en train de freiner le pensionnaire de la Ligue 1 dans cette affaire.

Malinovskyi a d'autres préférences pour son avenir