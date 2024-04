Coup de poker gagnant à l’OL ?

Thomas Bourseau

À l’Olympique Lyonnais, John Textor est souvent pointé du doigt pour ses décisions et discours par le grand public. Néanmoins, le choix de nommer Pierre Sage au poste d’entraîneur intérimaire semble faire l’unanimité. Un pari risqué pris par le patron de l’OL aux yeux de Sage qui se voit même rester en poste dans la durée.

L’OL a eu trois coachs différents depuis le début de la saison. Alors que Laurent Blanc se trouvait dans l’ultime année de son contrat, il a été licencié en septembre et remplacé par Fabio Grosso. Deux mois plus tard, le champion du monde 2006 a lui aussi pris la porte de l’Olympique Lyonnais. Pour ce qui est de son remplacement, l’OL a fait un pari fou que même l’heureux élu n’a pas compris sur le moment.

«Dans tous les cas, c'était audacieux et ambitieux»

« Quand je prends un peu de hauteur, je me dis que c'était un choix fou. Ou en tout cas qui pouvait paraître fou à ce moment-là. Mais maintenant qu'on est en train de vivre l'histoire, il paraît un peu moins fou. Il paraît même raisonnable. (Rires.) Enfin, ce n'est pas à moi de le caractériser. Dans tous les cas, c'était audacieux et ambitieux » . a confié Pierre Sage à L’Équipe . Intérimaire de courte durée, celui qui avait débarqué à l’OL en juillet 2023 pour s’occuper du centre de formation a été confirmé jusqu’à la fin de la saison en tant qu’entraîneur de par ses résultats positifs.

Mercato : C'est confirmé, l'OL a contacté cet entraineur ! https://t.co/5sHEYeDFsm pic.twitter.com/K4VMVE3aQf — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

«Ce sont des idées que je partage complètement»

Et c’est à John Textor, propriétaire de l’OL, qu’on doit ce pari gagnant. « Sans trahir tout ce qu'on s'est dit, il ne m'a pas présenté ça comme un business, mais plutôt comme un divertissement. Et que le côté spectaculaire de ce qu'on fait influence forcément l'engagement que les gens ont auprès de ce sport. Ce sont des idées que je partage complètement. Si seul le résultat comptait, on arriverait à la 89e minute au stade, on tournerait le dos au terrain et on regarderait le panneau d'affichage. Mais en fait, ce n'est pas ça que les gens viennent voir. Ils viennent voir le match ».

Pierre Sage postule pour la saison prochaine !