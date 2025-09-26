Clash sur le mercato : L'ASSE dénonce une fake news !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 2 après sa saison difficile l'an dernier, l'ASSE a bien démarré sa saison et son opération remontée dans l'élite. Mais les Verts ont un dossier difficile sur le mercato qu'il va falloir régler. En effet, Pierre Ekwah a vu le club lever son option d'achat mais il refuse de jouer en Ligue 2. Il aurait même décidé de résilier son contrat unilatéralement, une information démentie par l'ASSE.

Jeune milieu défensif de 23 ans, Pierre Ekwah évoluait en prêt à l'ASSE l'an dernier. Cet été, sa clause libératoire de 6M€ a été levée, faisant de lui un joueur appartenant vraiment au club. Mais le Franco-Ghanéen est entré en conflit avec sa direction, lui qui ne souhaite pas jouer en Ligue 2. Aucune solution n'a été trouvée pour le moment même si l'ASSE a tenu à démentir cette résiliation de contrat.

L'ASSE sort du silence sur le dossier Ekwah Alors que L'Equipe et Foot Mercato avaient dévoilé la résiliation unilatérale du contrat de Pierre Ekwah à l'ASSE depuis le 1er septembre, le club a voulu rétablir la vérité dans ce dossier. « L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles » peut-on lire. Une chose est sûre, cette histoire risque de faire parler...