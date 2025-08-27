Clash avec Rabiot : L’OM bloque son transfert !

Axel Cornic

Après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille. Mais si l’ailier anglais a trouvé une solution pour partir, avec une signature à Bologna, l’international français est toujours au club et pour le moment un départ ne semble pas vraiment se préciser.

Le temps presse et il reste encore beaucoup à faire à Marseille. Poussé vers la sortie, Adrien Rabiot ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait et si son nom a été évoqué aux quatre coins de l’Europe, aucune piste concrète ne semble se dégager. Et sauf retournement de situation, il ne devrait toujours pas retrouver l’OM lors de la prochaine journée de Ligue 1.

Milan tente sa chance avec l’OM De l’autre côté des Alpes, on annonce toutefois qu’un club aurait fait le premier pas. D’après les informations de Mediaset, le directeur sportif de l’AC Milan aurait noué un premier contact concret avec l’OM, afin d’ouvrir officiellement les négociations autour de Rabiot. Toutefois, cette tentative se serait soldée par un échec, avec le club marseillais qui aurait fermé la porte à toute discussion.