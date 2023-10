«Choqué», il balance en privé sur son calvaire au PSG !

Pierrick Levallet

L'aventure d'Hugo Ekitike au PSG a viré au cauchemar. Sur la liste des transferts cet été, l'attaquant de 21 ans est resté dans la capitale. Depuis, l'ancien Rémois est écarté du groupe et prend son mal en patience en attendant cet hiver. Il n'a néanmoins pas manqué de livrer quelques coulisses de son calvaire chez les Rouge-et-Bleu en privé.

Lors de ce mercato estival, le PSG s’est débarrassé d’un bon nombre d’indésirables. Mais le club de la capitale aurait bien aimé voir également Hugo Ekitike partir cet été. Après une première saison mitigée chez les Rouge-et-Bleu, l’attaquant de 21 ans n’a pas convaincu et a été placé sur la liste des transferts. Convoité en Premier League ou encore par l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike est néanmoins resté au PSG.

Rien ne va plus pour Ekitike au PSG

Cela aurait notamment rendu les dirigeants parisiens furieux. Depuis, Hugo Ekitike vit un véritable calvaire dans la capitale. Écarté, l’ancien Rémois n’a joué que huit petites minutes depuis le début de saison (le 12 août dernier, match nul contre Lorient). Il n’a d’ailleurs plus été convoqué depuis le 26 août et la victoire contre le RC Lens (3-1).

Ekitike balance sur les coulisses de son calvaire