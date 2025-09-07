«Cherchez un club», le PSG lui annonce son transfert en plein match !

Recruté à l’été 2000 par le PSG, Stéphane Dalmat ne se sera finalement pas éternisé au sein du club de la capitale. En effet, dès le mercato hivernal suivant, le milieu offensif est exfiltré en direction de l’Inter Milan. Il faut dire que ça ne collait pas avec Luis Fernandez, alors entraîneur parisien. Et voilà que ce dernier avait même jusqu’à annoncer à Dalmat son transfert… en plein match.
Stéphane Dalmat n’aura donc fait qu’un bref passage au PSG. Acheté à l’été 2000 à l’OM, le milieu offensif part dès le mercato hivernal suivant à l’Inter Milan. A Paris, Luis Fernandez ne comptait absolument pas sur lui et les tensions étaient au maximum entre les deux hommes. Et voilà que la rupture entre Luis Fernandez et Stéphane Dalmat a été définitive à la mi-temps d’une rencontre face à Nancy.
« Ça a clashé à l’entraînement »
N’ayant fait qu’un bref passage au PSG, Stéphane Dalmat a raconté pour Oui Hustle les dessous de son départ du club de la capitale. C’est alors que celui qui a ensuite rebondi à l’Inter Milan a expliqué : « Je ne faisais pas partie des plans de Luis Fernandez. Le plan du PSG de faire venir des jeunes, ça ne correspondait pas du tout à ce que Luis Fernandez voulait. Et ça a clashé à l’entraînement. On n’était pas compatible. Et quand tu as de forts caractères, il y en a un qui doit partir. Celui qui part c’est le joueur et lui, il vient d’arriver. Dans sa tête, il veut faire venir des joueurs qui correspondent à sa mentalité. Moi je n’ai pas la mentalité de Luis Fernandez, j’ai ma façon de jouer, de me comporter, mais on n’était pas compatible ».
« Tu appelles ton agent à la mi-temps ou pendant la 2ème mi-temps et qu’il te trouve un club »
« Je me rappelle, on fait un match à Nancy, il me sort à la mi-temps avec Christian et il dit : « Tous les deux, vous cherchez un club. Tu appelles ton agent à la mi-temps ou pendant la 2ème mi-temps et qu’il te trouve un club ». Mon agent me dit que c’est peut-être possible de trouver un bon club en Angleterre et après Luis Fernandez appelle mon agent en disant : « J’ai peut-être une solution. J’ai envie de Vampeta de l’Inter Milan ». Et l’Inter me voulait. Ils trouvent un deal pour faire un échange et Luis m’a fait un beau cadeau. Je l’ai dit plusieurs fois, merci Luis », a ensuite révélé Stéphane Dalmat.