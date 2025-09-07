«Cherchez un club», le PSG lui annonce son transfert en plein match !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté à l’été 2000 par le PSG, Stéphane Dalmat ne se sera finalement pas éternisé au sein du club de la capitale. En effet, dès le mercato hivernal suivant, le milieu offensif est exfiltré en direction de l’Inter Milan. Il faut dire que ça ne collait pas avec Luis Fernandez, alors entraîneur parisien. Et voilà que ce dernier avait même jusqu’à annoncer à Dalmat son transfert… en plein match.

Stéphane Dalmat n’aura donc fait qu’un bref passage au PSG. Acheté à l’été 2000 à l’OM, le milieu offensif part dès le mercato hivernal suivant à l’Inter Milan. A Paris, Luis Fernandez ne comptait absolument pas sur lui et les tensions étaient au maximum entre les deux hommes. Et voilà que la rupture entre Luis Fernandez et Stéphane Dalmat a été définitive à la mi-temps d’une rencontre face à Nancy.

« Ça a clashé à l’entraînement » N’ayant fait qu’un bref passage au PSG, Stéphane Dalmat a raconté pour Oui Hustle les dessous de son départ du club de la capitale. C’est alors que celui qui a ensuite rebondi à l’Inter Milan a expliqué : « Je ne faisais pas partie des plans de Luis Fernandez. Le plan du PSG de faire venir des jeunes, ça ne correspondait pas du tout à ce que Luis Fernandez voulait. Et ça a clashé à l’entraînement. On n’était pas compatible. Et quand tu as de forts caractères, il y en a un qui doit partir. Celui qui part c’est le joueur et lui, il vient d’arriver. Dans sa tête, il veut faire venir des joueurs qui correspondent à sa mentalité. Moi je n’ai pas la mentalité de Luis Fernandez, j’ai ma façon de jouer, de me comporter, mais on n’était pas compatible ».