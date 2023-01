Cette bombe de Cristiano Ronaldo sur son mercato

Thibault Morlain

Alors qu’il semblait pourtant vouloir continuer à évoluer en Europe, Cristiano Ronaldo a pris la direction de l’Arabie Saoudite, s’engageant avec Al Nassr. S’il était expliqué que les clubs européens ne s’étaient pas pressés pour récupérer CR7, qui était pourtant libre, le quintuple Ballon d’Or a lâché une version bien différente de son mercato.

Cristiano Ronaldo sera donc resté quelques jours sans club. Remercié par Manchester United, le Portugais a cherché à rebondir et c’est finalement en Arabie Aaoudite, à Al Nassr, qu’il a posé ses valises. Un choix qui en bien évidemment surpris plus d’un, mais visiblement, Cristiano Ronaldo n’avait pas beaucoup d’autres options, notamment en Europe, où on ne semblait pas énormément s’intéresser à lui.

« J'ai eu beaucoup d’opportunités »

Mais voilà que selon les dires de Cristiano Ronaldo, il avait bel et bien de nombreux prétendants sur le mercato. En effet, ce mardi, à l’occasion de présentation à Al Nassr, le nouveau protégé de Rudi Garcia a assuré : « Je peux le dire maintenant, j'ai eu beaucoup d'opportunités, des offres de beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal ».

« J’ai donné ma parole à ce club »