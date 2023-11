Cet ancien se lâche sur son transfert au PSG

Amadou Diawara

Entre les étés 1992 et 1995, David Ginola défendait les couleurs du PSG. L'ancien attaquant français foulait donc la pelouse du Parc des Princes pendant trois saisons. Interrogé avant le choc face à Newcastle en Ligue des Champions, David Ginola a affirmé qu'il avait eu de la chance d'évoluer dans un tel stade avec le PSG.

Lors de l'été 1992, David Ginola a quitté le Stade Brestois pour s'engager en faveur du PSG. Et ce n'est que trois ans plus tard que l'ancien attaquant français a plié bagages pour signer à Newcastle, le prochain adversaire du club de la capitale en Ligue des Champions.

Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, David Ginola s'est totalement enflammé pour son passage à Paris, notamment parce qu'il a eu la chance de porter les couleurs rouge et bleu au Parc des Princes. « Si le Parc des Princes a une âme ? Oui, le Parc des Princes est mythique. Il a accueilli l’Équipe de France, Michael Jackson, Johnny Hallyday… Il a accueilli des moments incroyables et légendaires du sport et du spectacle. Pour ça, le Parc des Princes est unique en son genre. Et pour nous, qui avons évolué au Paris Saint-Germain, je pense que nous sommes chanceux d’avoir pu jouer ici », a confié David Ginola, avant d'en rajouter une couche.

