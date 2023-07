«C’est une bombe» : L’OM tient un énorme crack

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’OM a parfaitement lancé sa préparation en dominant Nîmes (2-0) pour le premier match de l’ère Marcelino. Vitinha s’est évidement distingué avec son doublé mais le jeune François-Régis Mughe a également impressionné. Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia à Marseille et désormais coach des Nîmois, s’enflamme pour le jeune marseillais.

L’Olympique de Marseille a parfaitement démarré sa préparation. Pour le premier match de Marcelino sur le banc marseillais, l’OM a dominé Nîmes grâce à un doublé de Vitinha (2-0). Décevant lors de ses débuts sous les couleurs phocéennes, l’attaquant portugais lance idéalement sa saison et redonne espoirs aux supporters de l’OM qui se demandent toujours ce qui justifie les 32M€ de son transfert. Néanmoins, un autre joueur marseillais a impressionné lors de ce match à savoir le jeune François-Régis Mughe. La saison dernière, il s’était distingué en égalisant contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Un but quasiment tombé dans les oubliettes après l’élimination aux tirs-aux-buts. Mais contre Nîmes, Mughe a dynamité son couloir, laissant entrevoir des choses encourageantes. Il a en tout cas impressionné Frédéric Bompard, le coach adverse.

Bombard sous le charme de Mughe

« Par contre, là, ils ont un avion de chasse à droite ! C'est pire qu'une bonne impression, il va à une vitesse... C'est une bombe. J'ai bien aimé franchement. Je vous le cite sans réfléchir. C'est au-dessus des normes la vitesse à laquelle il va. Explosivité, vitesse, c'est exceptionnel », confie le coach nîmois auprès de La Provence . Impressionné par le crack marseillais, il a également apprécié le changement de plan de jeu de l’OM sous l’impulsion de Marcelino.

«J'ai bien aimé mon échange avec Marcelino»