«C’est un potentiel énorme» : Le PSG prépare du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, le PSG avait tenté de recruter Rayan Cherki durant le mercato d’hiver. Un retour à la charge n’est pas à exclure lors du prochain marché des transferts et Thierry Henry s’est prononcé sur la situation du jeune Lyonnais capable du meilleur comme du pire depuis le début de l’année.

Durant le mercato d'hiver, le PSG cherchait à renforcer son secteur défensif, notamment dans l'optique de compenser le départ de Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton. Dans cette optique, le nom de Rayan Cherki a circulé, sans que l'OL n'accepte de le laisser filer. Mais le club parisien pourrait revenir à la charge cet été. Et Thierry Henry ne tarit pas d'éloges pour le joueur formé à l'OL.

EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao… https://t.co/bJBayO63pt pic.twitter.com/bZOealgsQV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

«La qualité de Cherki, on la connaît tous, c’est un potentiel énorme»

« Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo (Laurent Blanc, NDLR). Après, on n’est pas là pour parler de ses qualités. Pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Les grands joueurs, c’est ce qu’ils arrivent à faire en général. Maintenant, il est jeune, Lolo l’a bien dit. Il est sur le chemin, en train de devenir un grand joueur. Il a Lacazette à côté de lui aussi pour lui montrer et lui dire ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ça soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, ses passements de jambes. Mais la qualité de Cherki, on la connaît tous, c’est un potentiel énorme », assure-t-il au micro de Prime Video .

«Je trouve qu'on est sur le bon chemin»