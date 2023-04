Cristiano Ronaldo choisit une star du PSG, le Qatar peut s'affoler

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Evoluant actuellement en Arabie Saoudite du côté d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo a révélé que le défenseur espagnol était l'un des 11 meilleurs joueurs avec lesquels il avait joué au cours de sa carrière. Le PSG peut donc trembler, d'autant que Sergio Ramos aurait la cote dans le championnat saoudien.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin, le vétéran espagnol de 37 ans partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Sergio Ramos a la cote en Arabie Saoudite

Conscient de la situation, le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Sergio Ramos. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Malgré tout, des écuries saoudiennes, plus particulièrement Al Hilal, rêveraient de boucler le transfert de Sergio Ramos pour 0€ cet été. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Cristiano Ronaldo - qui évolue actuellement à Al Nassr - a fait un appel du pied indirect à Sergio Ramos.

كاسياس في حراسة المرمى 🧤سيطرة مدريدية، وروني في خط الهجوم 🔥كريستيانو رونالدو يختار أفضل 11 لاعب في مسيرته الكروية 🐐 pic.twitter.com/PXv3P0RmuE — GOAL Arabia (@GoalAR) April 16, 2023

Sergio Ramos dans le 11 de rêve de CR7