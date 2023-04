PSG : Kylian Mbappé peut se faire planter sur le mercato

Axel Cornic

Comme l’été dernier, la presse espagnole commence à relancer les débats autour de l’avenir de Kylian Mbappé, qui peut quitter le Paris Saint-Germain dès juin 2024. Le Real Madrid pourrait une nouvelle fois tenter sa chance, même si certains au sein du club ne semblent pas vraiment avoir digéré le refus de la star française...

On prend les mêmes et on recommence. Après toute une saison du feuilleton Kylian Mbappé, une deuxième vague devrait arriver après l’accalmie éphémère apportée par sa prolongation au PSG. Les tensions qui ont découlé du dernier mercato semblent être toujours présentes et le capitaine de l’équipe de France pourrait bien décider d’aller voir ailleurs.

Le Real Madrid garde un œil sur Mbappé...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le Real Madrid reste attentif à la situation de Kylian Mbappé et surtout à ses désaccords avec le PSG. Mais du côté de la capitale espagnol on aurait l’intention de connaitre les intentions du joueur avant de faire quoi que ce soit.

Mais pense à Richarlison et Endrick

Et le quotidien italien confirme cette tendance, en révélant que le Real Madrid aurait déjà activé d’autres pistes pour oublier Mbappé ! Richarlison de Tottenham en serait une, tandis que certains dirigeants assurent qu’avec le prodige brésilien Endrick l’opération concernant la star du PSG pourrait passer au second plan.