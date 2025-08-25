«C'est très grave» : De Zerbi sème la panique à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir après la victoire de l'OM contre le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court en ouvrant la porte à Adrien Rabiot... sans avertir Medhi Benatia ou Pablo Longoria. Une déclaration qui pourrait avoir de sérieuses conséquences en interne, notamment concernant l'entente au sein de la direction du club.

Après la victoire contre le Paris FC (5-2) au terme d'une semaine très agitée, Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe en ouvrant la porte à la réintégration d'Adrien Rabiot, pourtant placé sur la liste des transferts par l'OM. Une annonce balancée devant la presse sans en avoir discuté au préalable avec Medhi Benatia ou Pablo Longoria, comme le confirme Roberto De Zerbi.

De Zerbi ouvre la porte à Rabiot « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.