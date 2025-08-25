«C'est très grave» : De Zerbi sème la panique à l'OM !

Samedi soir après la victoire de l'OM contre le Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court en ouvrant la porte à Adrien Rabiot... sans avertir Medhi Benatia ou Pablo Longoria. Une déclaration qui pourrait avoir de sérieuses conséquences en interne, notamment concernant l'entente au sein de la direction du club.
Après la victoire contre le Paris FC (5-2) au terme d'une semaine très agitée, Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe en ouvrant la porte à la réintégration d'Adrien Rabiot, pourtant placé sur la liste des transferts par l'OM. Une annonce balancée devant la presse sans en avoir discuté au préalable avec Medhi Benatia ou Pablo Longoria, comme le confirme Roberto De Zerbi.
De Zerbi ouvre la porte à Rabiot
« Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.
«En fait, à l'OM, l'entraîneur peut courcicuiter la direction»
Une sortie qui n'est pas sans conséquence à l'OM puisque, comme l'assure Elton Mokolo, le technicien italien s'oppose publiquement à sa direction. « En fait, à l'OM, l'entraîneur peut courcicuiter la direction. Et pour moi, c'est très grave. Par rapport à ce qu'a dit De Zerbi, j'attends immédiatement une communication de Benatia ou de Longoria. De Zerbi te met en porte-à-faux », assure le journaliste sur le plateau de l'After Foot sur RMC.