C’est terminé pour Payet, l’OM a signé son remplaçant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 36 ans, Dimitri Payet arrive en fin de parcours. Bien que lié à l'OM jusqu'en 2024, l'international français pourrait décider de raccrocher les crampons dès la fin de la saison en raison, notamment, du manque de considération d'Igor Tudor. Que le club marseillais se rassure, son successeur a été signé lors du dernier mercato hivernal. Son nom ? Ruslan Malinovskyi.

Face à Angers dimanche dernier, Dimitri Payet a connu sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 5 février dernier. A 36 ans, le joueur a connu une saison cauchemardesque. L'international français a été l'une des victimes de l'arrivée d'Igor Tudor, qui n'accroche pas avec son style de jeu. Le technicien croate préfère miser sur d'autres profils, notamment sur celui de Ruslan Malinovskyi. Arrivé en janvier dernier, le joueur ukrainien présente des qualités, qui pourrait lui permettre de s'imposer dans les prochains mois à l'OM.





Maliovkyi, le successeur de Payet

« Igor Tudor a énormément confiance en Malinovskyi. On a eu ses débats pour d'autres joueurs, comme Balerdi par exemple, mais c'est Tudor qui décide. Je pense qu'il y a une réflexion avec lui sur le long terme, du genre "il faut qu'il joue un maximum parce que le vrai Malinovskyi on ne l'a pas encore vu" » a déclaré Florent Germain sur le plateau de BFM Marseille . Selon ses dires, Malinovskyi pourrait bien monter en puissance dans les prochains mois et s'imposer comme un élément incontournable.

« Malinovskyi on lui promet un bel avenir »