«C’est réglé» pour Zidane : La confirmation tombe en direct !

L'avenir de Zinedine Zidane semble tout tracé, encore plus depuis que Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. L'ancien numéro 10 des Bleus va succéder à son ancien coéquipier et pour Wahbi Khazri c'est même réglé.
L'été prochain, à l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France, 14 ans après sa nomination. Pour lui succéder, Zinedine Zidane est l'immense favori. Il est d'ailleurs l'unique candidat. Et pour Wahbi Khazri, c'est même réglé, seule interrogation : la date de l'officialisation.
Khazri confirme pour Zidane
« Forcément, le débat est lancé, et on sait que ça va être Zizou. En étant joueur, ça ne posera pas de problème de le savoir, et tout le monde sait que c’est Zizou. Quand tu es joueur, une Coupe du Monde c’est un mois, et tu fais abstraction de ce qui se passera après… Tout le monde voudra aller au bout, avec l’objectif de gagner cette Coupe du Monde. Qu’on l’annonce avant ou après, franchement… Les joueurs savent que c’est Zizou, tout le monde le sait, donc qu’on ne l’annonce pas… Les joueurs le savent », assure-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.
«Au moins c’est réglé»
« Le staff actuel, celui de Didier Deschamps, sait qu’il s’en va, donc il ne peut pas y avoir de malaise… Tu peux annoncer ce que tu veux tu sais que tu t’en vas, donc il n’y a aucun intérêt à ne rien dire. Que ce soit en club ou en équipe nationale, quand tu sais que ton coach est menacé, il y a des noms qui sortent, et on n’est pas stupides, on lit les journaux comme tout le monde. Mais cela ne doit pas perturber un joueur sur sa préparation de match, ce n’est pas possible. Et encore une fois, là ce n’est même pas le cas, Didier Deschamps n’est pas menacé, c’est lui qui a décidé de partir. Il y aura toujours ce débat de Zidane, donc je préfère que ce soit annoncé… Au moins c’est réglé. Imaginez, on le voit dans les tribunes pendant la Coupe du Monde, ça ne va être que ça… », ajoute Wahbi Khazri.