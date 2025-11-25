«C’est réglé» pour Zidane : La confirmation tombe en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Zinedine Zidane semble tout tracé, encore plus depuis que Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. L'ancien numéro 10 des Bleus va succéder à son ancien coéquipier et pour Wahbi Khazri c'est même réglé.

L'été prochain, à l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France, 14 ans après sa nomination. Pour lui succéder, Zinedine Zidane est l'immense favori. Il est d'ailleurs l'unique candidat. Et pour Wahbi Khazri, c'est même réglé, seule interrogation : la date de l'officialisation.

Khazri confirme pour Zidane « Forcément, le débat est lancé, et on sait que ça va être Zizou. En étant joueur, ça ne posera pas de problème de le savoir, et tout le monde sait que c’est Zizou. Quand tu es joueur, une Coupe du Monde c’est un mois, et tu fais abstraction de ce qui se passera après… Tout le monde voudra aller au bout, avec l’objectif de gagner cette Coupe du Monde. Qu’on l’annonce avant ou après, franchement… Les joueurs savent que c’est Zizou, tout le monde le sait, donc qu’on ne l’annonce pas… Les joueurs le savent », assure-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.