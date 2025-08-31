C’est la folie à Marseille : Le transfert bouclé en urgence à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif depuis l’ouverture du mercato, l’OM vient d’officialiser l’arrivée d’Hamed Junior Traoré prêté par Bournemouth après s’être révélé à l’AJ Auxerre la saison dernière. Présente devant les médias, l’ailier ivoirien raconte d’ailleurs les coulisses des négociations pour son arrivée et avoue que c’était très chaud ces dernières heures.

Par le biais d’un communiqué officiel, l’OM a annoncé sa dernière signature : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature en provenance de l’AFC Bournemouth du milieu offensif ivoirien, Hamed Junior Traoré. » Présent en conférence de presse vendredi, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre s’est d’ailleurs prononcé sur son arrivée, reconnaissant que les dernières heures avant sa signature avant été très animées.

Traoré raconte les coulisses de son arrivée « C’était chaud, beaucoup d’appels, beaucoup de stress. Enfin c’est fait, je suis là. J’ai fait mon premier entraînement ce matin, j’ai vu un groupe de braves garçons qui m’ont accueilli avec le sourire. Je les remercie pour ça », reconnaît-il lors de sa présentation officielle, avant d’en rajouter une couche.