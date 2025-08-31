C’est la folie à Marseille : Le transfert bouclé en urgence à l’OM !

Hyper actif depuis l’ouverture du mercato, l’OM vient d’officialiser l’arrivée d’Hamed Junior Traoré prêté par Bournemouth après s’être révélé à l’AJ Auxerre la saison dernière. Présente devant les médias, l’ailier ivoirien raconte d’ailleurs les coulisses des négociations pour son arrivée et avoue que c’était très chaud ces dernières heures.
Par le biais d’un communiqué officiel, l’OM a annoncé sa dernière signature : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature en provenance de l’AFC Bournemouth du milieu offensif ivoirien, Hamed Junior Traoré. » Présent en conférence de presse vendredi, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre s’est d’ailleurs prononcé sur son arrivée, reconnaissant que les dernières heures avant sa signature avant été très animées.
Traoré raconte les coulisses de son arrivée
« C’était chaud, beaucoup d’appels, beaucoup de stress. Enfin c’est fait, je suis là. J’ai fait mon premier entraînement ce matin, j’ai vu un groupe de braves garçons qui m’ont accueilli avec le sourire. Je les remercie pour ça », reconnaît-il lors de sa présentation officielle, avant d’en rajouter une couche.
«C’était chaud»
« J’ai fait une bonne préparation, j’ai joué presque tous les matchs. J’ai aussi joué contre Liverpool. Après, comme je savais que j’allais partir, je n’ai pas joué le match de coupe. Mais je suis à 100 % et je peux apporter à cette équipe (…) L’OM est un grand club en Côte d’Ivoire, très suivi là-bas. Il y a beaucoup de fans. Mon premier coach en Côte d’Ivoire était supporter de Marseille. Je pense que j’ai réalisé son rêve. Comme beaucoup d’Ivoiriens ont réussi ici, j’espère que ça me réussira aussi », ajoute Hamed Junior Traoré.