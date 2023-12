C’est la douche froide pour Zidane !

Thomas Bourseau

En quête d’un nouveau challenge dans les prochains mois, Zinedine Zidane pourrait rebondir du côté du Real Madrid où Jude Bellingham lui a fait un portrait élogieux mercredi. Cependant, le nouveau chouchou du Santiago Bernabeu ne pourrait rien y faire, le président Florentino Pérez prévoirait de conserver Carlo Ancelotti.

Zinedine Zidane proche de faire son retour ? Cela fait plusieurs mois désormais, et plus précisément depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France en janvier dernier, que Zidane aimerait trouver un point de chute pour son retour aux affaires. Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 98 aimerait continuer de vivre à Madrid selon le journaliste Frédéric Hermel qui l’a annoncé début novembre sur les ondes de RMC pour Générations After.

Jude Bellingham s’enflamme pour Zinedine Zidane

Transféré à la dernière intersaison au Real Madrid, Jude Bellingham n’a pas manqué de rendre hommage à Zinedine Zidane ces dernières heures dans le cadre d’un évènement d ’Adidas pour les crampons Predator . « Zidane est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. J'espère préserver l'héritage de son numéro (5) et de ses chaussures. La volée de Zidane est le premier et le meilleur souvenir qui me vient à l'esprit avec ces crampons, en raison de sa signification et de l'instant qu'elle représente ».

