C’est la déchéance après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Depuis l’été dernier, Milan Skriniar est annoncé comme l’une des priorités du PSG. Le feuilleton aura été long et riche en rebondissements, mais le défenseur de l’Inter Milan l’a annoncé : il a signé avec le club de la capitale. Skriniar débarquera donc libre à l’été à Paris, en attendant, il va donc finir la saison en Lombardie, où il doit faire face à certaines conséquences de son choix.

Enfin ! Le PSG a réussi à obtenir la signature de Milan Skriniar. Après l’échec de l’été dernier, Luis Campos n’a rien lâché pour le Slovaque, qui va débarquer libre à l’été, une fois que son contrat avec l’Inter Milan aura expiré. « C'est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs », avait lâché il y a quelques jours Milan Skriniar, qui était alors dans l’attente de savoir s’il pourrait ou non rejoindre le PSG dès ce mois de janvier. Cela ne sera finalement pas le cas, les deux clubs n’ayant pas réussi à trouver de terrain d’entente pour réaliser cette opération.

« Il ne sera plus le capitaine »

Milan Skriniar a donc signé avec le PSG, mais il va bien terminé la saison à l’Inter Milan. Et voilà qu’au sein du club intériste on a pris des mesures suite au choix du Slovaque. Alors que Skriniar était jusqu’à présent le capitaine, le brassard lui a été retiré. Une nouvelle confirmée par l’entraîneur, Simone Inzaghi, en conférence de presse : « A cause de ce qui s’est passé, il ne sera plus le capitaine. Nous en avons parlé calmement avec le club et le joueur. Le capitaine est Handonovic puis nous allons évoluer en fonctions des apparitions avec Brozovic, D’Ambrosio, Lautaro ».

« Je ne juge pas ses choix, mais l’homme et le joueur »