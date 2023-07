C’est historique, l’OM lâche une offre monstrueuse

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

C’est officiel depuis quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l’OM. Selon So Foot, l’international gabonais pourrait toucher un salaire de 700 000€ par mois, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du club olympien. L’occasion de voir qui sont les joueurs qui ont obtenu les plus gros salaires à Marseille.

La semaine dernière, l’OM a bouclé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré de son contrat par Chelsea, l’international gabonais a signé pour trois saisons à Marseille. So Foot est pour le moment le seul média à avoir parlé du salaire que touchera Aubameyang et selon plusieurs sources, il pourrait atteindre 700 000€ par mois. Si les chiffres se confirment, Pierre-Emerick Aubameyang deviendrait le joueur le mieux payé de l’histoire de l’OM.

Kondogbia déjà dans le top, Veretout devant Sanchez

Arrivé cet été en provenance de l’Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia devrait lui toucher un salaire entre 500 et 600 000€. Des émoluments à la hauteur de ceux de Jordan Veretout qui, la saison passée, touchait 550 000€. Un salaire légèrement supérieur à celui d’Alexis Sanchez (500 000€). Dans son histoire, l’OM a toujours donné des gros salaires. Kévin Strootman, qui est peut-être l’un des plus gros flops du club olympien, percevait 500 000€ par mois rapporte Sportune . Pareil pour Mario Balotelli, Dimitri Payet et Luiz Gustavo.

L’OM a toujours été généreux

Prêté par Manchester United, Eric Bailly n’a pas eu le rendement voulu à l’OM. Malgré tout, l’international ivoirien a pu gonfler ses comptes avec son salaire mensuel de 450 000€. Florian Thauvin et Bafétimbi Gomis n’étaient pas à plaindre, eux qui touchaient 420 000€ par mois. A l’époque déjà, l’OM était généreux. Gabriel Heinze recevait 380 000€ par mois lors de la saison 2009-2010, Djibril Cissé, lui, était à 365 000€. De jolis montants, reste à savoir si le cas Aubameyang donnera raison à l’OM.