Mercato : Une star arrive à Marseille, l’annonce qui fait rêver l’OM

Avec Ismaïla Sarr, l’OM a officialisé sa 4ème recrue lundi soir. Mais le dossier qui agite toujours l’actualité du club olympien, c’est l’avenir d’Alexis Sanchez. L’international chilien n’a pas encore répondu à l’offre de prolongation. Recalé par des clubs du Golfe, Sanchez pourrait bien revenir du côté de Marseille.

Et si l’OM faisait revenir Alexis Sanchez ? Le 30 juin dernier, l’attaquant chilien est arrivé au terme de sa seule année de contrat avec Marseille. Très vite, Pablo Longoria lui a proposé un nouveau bail avec un salaire largement revu à la hausse. Le mois de juillet touche à son terme et Alexis Sanchez n’a pas encore donné sa réponse. Pendant ce temps, le président de l’OM a continué son mercato en faisant venir Pierre-Emerick Aubameyang.

Sanchez de retour ?

Après une saison compliquée à Chelsea, l’international gabonais a été libéré de son contrat par les Blues . Aubameyang n’entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino et à 34 ans, il vient de s’engager avec l’OM pour les trois prochaines saisons. Mais peut-il être associé à Alexis Sanchez ? Plus le temps passe, plus le dossier se complique. Mais tant que le Chilien n’a pas dit non, l’OM se donne toujours des raisons d’y croire. Les dernières informations de Mohamed Bouhafsi à ce sujet risquent même de donner un peu plus d’espoir pour les supporters de l’OM.

Mercato : L'OM tire le gros lot, la grande révélation https://t.co/imLZqT71Lt pic.twitter.com/jzfwbR3lOf — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

«Il y a plus de chances qu’il revienne les voir plutôt qu’il parte»