« C'est fatigant», il pousse un coup de gueule sur l'entraîneur de l'ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Victorieux face à Caen ce samedi, Laurent Batlles s'est offert un sursis. Menacé après un début de saison médiocre de la part de son équipe, le technicien est parvenu à relever la tête, mais l'incertitude autour de son avenir commence à agacer certains observateurs à l'instar du journaliste Denis Balbir. Ce mardi, il n'a pas hésité à apporter son soutien au coach stéphanois.

Laurent Batlles n'a pas dit son dernier mot. Menacé par ses dirigeants, le technicien a sauvé sa tête en l'emportant face au leader caennais samedi dernier (1-2). Le coach de l'ASSE reste sur la sellette, mais ne veut pas se soucier de son avenir. « Alors, non ce n’est pas usant, ça fait simplement parti de mon métier. Après je ne vous dit pas par moment que ce n’est pas fatiguant mais, malgré tout, ce n’est que le milieu du football et qu'un rôle d’entraineur dans ce milieu-là. Il y a pire dans la vie » a confié le technicien stéphanois.

Coup de théâtre à l'ASSE, le terrible aveu de l'entraîneur https://t.co/82TzwGczFC pic.twitter.com/egbCIwnYf9 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

« C’est fatiguant ! »

Lors de sa chronique pour But Football Club , Denis Balbir est revenu sur les rumeurs autour de l'avenir de Laurent Batlles. Et le joueur n'a pas caché son agacement. « Dans la semaine qui a précédé le match, ce que j’ai le moins aimé, ce sont les sous-entendus autour de l’avenir de Laurent Batlles. J’ai vraiment l’impression qu’on a voulu déstabiliser le club en visant l’entraîneur. Depuis deux ans et tous les trois mauvais matchs, on dit que Batlles est en danger. C’est fatiguant ! Ça empêche de travailler dans la sérénité » a-t-il confié.

Balbir apporte son soutien à Batlles