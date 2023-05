C'est confirmé, un attaquant va signer à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin, Alexis Sanchez n'a toujours pas tranché pour son avenir à l'OM. Cependant, son agent a déjà rencontré Pablo Longoria et l'optimise règne dans les deux parties avant un second rendez-vous qui devrait permettre aux positions de se rapprocher encore un peu plus.

Arrivé libre l'été dernier après la résiliation de son contrat à l'Inter Milan, Alexis Sanchez a réalisé une très belle saison, confirmant son statut. Cependant, son avenir n'est pas encore garanti puisque son bail à l'OM s'achève le 30 juin, et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé.

L'agent de Sanchez est à Marseille

Néanmoins, l'optimisme régnerait à l'OM. Et pour cause, selon les informations de La Provence , Fernando Felicevich, l'agent d'Alexis Sanchez, était à Marseille la semaine dernière. L'occasion pour lui de rencontrer Pablo Longoria. Et les premiers échanges se sont bien déroulés.

Une star de l’OM humiliée, elle enrage https://t.co/FbFhEFxK37 pic.twitter.com/caQG6ordkC — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Même en cas de deuxième place, l'OM est confiant