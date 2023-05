OM : Vitinha sort enfin du silence et se confie à coeur ouvert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 32M€, bonus compris, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Un statut qu'il peine toutefois à confirmer sur le terrain puisque son rendement est loin d'être satisfaisant depuis sa signature. Néanmoins, l'attaquant portugais justifie ses débuts difficiles.

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à casser sa tirelire afin de réaliser un transfert historique. Ainsi, le club phocéen a décidé de lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha qui a débarqué en provenance de Braga. L'attaquant portugais est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen, mais connait des débuts poussifs à Marseille. Interrogé par Record , Vitinha a toutefois expliqué ses difficultés.

Vitinha évoque ses débuts compliqués à l'OM

« Cela a été difficile. Et c’est un peu différent de ce que j’avais l’habitude de faire, mais j’ai travaillé dur et bien. J’espère, dans un avenir très proche, être à 200% pour donner le meilleur de moi-même pour le club et l’institution », lâche l'attaquant de l'OM qui explique qu'il a eu du mal à digérer son transfert.

«C’est difficile pour moi de changer de pays»