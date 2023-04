C’est confirmé, l’OM veut son Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir d’Alexis Sanchez est incertain, l’OM pourrait essayer de recruter un autre attaquant l’été prochain, après avoir lâché 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha cet hiver. Dans cette optique, le club marseillais s’intéresserait notamment à Folarin Balogun. Prêté au Stade de Reims par Arsenal cette saison, l’attaquant de 21 ans est un des meilleurs buteurs de Ligue 1, à deux unités de Kylian Mbappé.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations à son actif, Kylian Mbappé a de la concurrence. L’attaquant du PSG est à égalité avec Jonathan David, tandis qu’Alexandre Lacazette compte juste un but de retard. Juste derrière eux, on retrouve Folarin Balogun, qui a trouvé le chemin des filets à 18 reprises en championnat. Prêté au Stade de Reims par Arsenal, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025, l’attaquant âgé de 21 ans est une des révélations de la saison en Ligue 1.

Intérêt de l’OM confirmé pour Balogun

Des performances qui ne passent pas inaperçues. En effet, Folarin Balogun est annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs européens ces dernières semaines. Si, selon TMW , l’AC Milan aurait d’ores et déjà entamé des discussions avec l’attaquant d’Arsenal, l’OM ferait également partie de ses prétendants. Une information que confirme Foot Mercato , qui indique que le club marseillais est bel et bien sur la piste de Folarin Balogun. Bien qu’ils aient dépensé 32M€ pour recruter Vitinha cet hiver, les Olympiens pourraient donc recruter un autre attaquant lors du prochain mercato estival. Une arrivée qui pourrait compenser un potentiel départ d’Alexis Sanchez, en fin de contrat et dont l’avenir à l’OM est incertain.

Balogun déjà sous le charme de l’OM