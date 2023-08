C'est confirmé, l'OM boucle une opération à 10M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après s'être renforcé de façon importante, l'OM lance son opération dégraissage, rendue encore plus importante depuis l'élimination en barrages de la Ligue des champions. Dans cette optique, après avoir vendu Cengiz Under pour environ 15M€ à Fenerbahçe, le club phocéen serait sur le point de boucler le départ de Ruslan Malinovskyi, qui va être prêté au Genoa avec une option d'achat estimée à 10M€.

Comme à son habitude, Pablo Longoria s'est montré très actif pour renforcer l'effectif de l'OM. C'est ainsi que Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye ont rejoint le club phocéen depuis l'ouverture du mercato. Désormais, l'OM doit absolument vendre afin de renflouer ses caisses. Surtout depuis l'élimination contre le Panathinaïkos. C'est ainsi que Cengiz Under s'est engagé avec Fenerbahçe pour environ 15M€. Mais les départs sont encore loin d'être terminé du côté de Marseille.

Malinovskyi au Genoa, c'est bouclé

Et selon les informations de Fabrizio Romano, tout est bouclé pour le prêt de Ruslan Malinovskyi au Genoa. Un prêt qui s'accompagne d'une option d'achat estimée à 10M€. Seulement six mois après son arrivée en provenance de l'Atalanta, l'international ukrainien retrouve donc déjà la Serie A, comme il le souhaitait. Il faut dire qu'il n'entrait plus dans les plans de Marcelino.

Longoria reconnaît un problème sur le mercato