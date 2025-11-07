C'est confirmé : L'OM annonce un nouveau phénomène en attaque !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Brest au stade Vélodrome, Roberto De Zerbi a été interroge sur l’émergence de jeunes talents, comme Darryl Bakola et Robinio Vaz. Ce dernier a tout particulièrement crevé l’écran, avec notamment un doublé marqué contre le SCO Angers, en Ligue 1.

Depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an, Roberto De Zerbi a installé une grande rotation à l’OM. Le but de cette tactique est évidemment de faire souffler au maximum ses cadres dans une saison toujours plus chargée, même si l’avenir marseillais en Ligue des Champions est compromis pour le moment. Mais il sert surtout à lancer des nouveaux talents…

« J'essaie de trouver le bon moment pour aligner Bakola » Il y en a quelques uns qui commencent à faire leur trou en équipe première avec notamment Darryl Bakola, qui à seulement 17 ans a déjà disputé quatre matchs avec l’OM en Ligue 1. « Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J'essaie de trouver le bon moment pour l'aligner » a confié son coach Roberto De Zerbi.