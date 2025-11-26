C’est confirmé, l’OM a recruté un «joueur hors du commun» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2024 pour environ 25M€, Mason Greenwood explose complétement cette saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisation au compteur, l'ailier anglais monte en puissance à l'OM, au point que Daniel Riolo le voit devenir un joueur hors du commun.

En 2024, l'OM décide de tenter le coup Mason Greenwood. Poussé au départ par Manchester United compte tenu du fait qu'il n'est plus le bienvenu en Angleterre après les accusations de viol et violence conjugale dont il a fait l'objet, le jeune ailier sortait d'une saison prometteuse à Getafe en prêt. Le club phocéen le recrute donc pour environ 25M€, et après une première saison très encourageante, Mason Greenwood flambe à l'OM pour sa deuxième année. Daniel Riolo lui prédit d'ailleurs un grand avenir.

Riolo impressionné par Greenwood « Greenwood a un truc qui fait que techniquement, il est largement au-dessus de la moyenne. C’est un joueur qui a en lui un potentiel pour devenir un joueur hors du commun, mais il traîne une forme de nonchalance qui donne le sentiment qu'il n'arrive pas à s'installer dans la régularité », confie-t-il au micro de l’After Foot avant de poursuivre.