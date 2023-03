C’est confirmé, les rêves du PSG partent en fumée

Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG, Jude Bellingham devrait échapper au champion de France. Manchester City préparerait un plan machiavélique dans lequel Erling Braut Haaland, autre piste du Paris Saint-Germain, aurait un rôle primordial à jouer. Explications.

Nasser Al-Khelaîfi ne s’en était pas caché. A l’occasion d’une entrevue accordée à Sky Sports en décembre dernier dans le cadre de la Coupe du monde qui se déroulait au Qatar, le président du PSG déclarait sa flamme à Jude Bellingham, sensation du Mondial, et joueur très en vogue sur le marché des transferts.

Le PSG en pince pour Bellingham, City prépare son plan d’attaque

Cependant, The Athletic dévoilait ces dernières semaines que le milieu de terrain de 19 ans du Borussia Dortmund et de la sélection anglaise refuserait de rejoindre un club de Ligue 1. De quoi refroidir les ardeurs du PSG. Et il semblerait que Manchester City compte y mettre un terme. D’après The Daily Mail, les Skyblues auraient à coeur d’attirer Jude Bellingham grâce… à Erling Braut Haaland.

City veut faire coup double avec le transfert de Bellingham et la prolongation d’Haaland