C’est confirmé, le PSG veut frapper fort pour Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que Lionel Messi va s’en aller libre et que Neymar pourrait être poussé vers la sortie, le PSG compte construire son effectif autour de Kylian Mbappé. En ce sens, l’objectif du club de la capitale est notamment de s’attacher les services d’un attaquant complémentaire avec l’international français. Victor Osimhen serait la priorité de Luis Campos, même si les pistes menant à Harry Kane et Marcus Thuram seraient également étudiées.

Le marché des transferts n’a pas encore ouvert ses portes, mais trois recrues sont déjà attendues au PSG. En effet, Milan Skriniar et Marco Asensio, en fin de contrat avec l’Inter Milan et le Real Madrid, devraient s’engager libre, tandis que Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne) et lui aussi attendu à Paris, dans le cadre d’un transfert estimé à 60M€.

Le PSG à la recherche d’un attaquant

Mais le PSG ne compte pas en rester là, puisqu'un de ses objectifs cet été est de s’attacher les services d’un avant-centre. Un profil déjà recherché l’été dernier, mais qui n’était finalement arrivé. Le but étant de mieux accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, lui qui apprécie s’excentrer sur le côté gauche. Dans cette optique, le PSG s’intéresserait notamment à Harry Kane et Marcus Thuram, même si c’est Victor Osimhen qui serait la priorité de Luis Campos, comme l’a affirmé Benjamin Quarez, dans une session de question-réponse sur le site du Parisien .

« Plusieurs pistes sont explorées »